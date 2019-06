'Verse blik op zakenbankdivisie bij ABN'

Vorig jaar kondigde ABN aan banen te schrappen bij de zakenbankdivisie, die zich onder meer bezighoudt met de begeleiding van overnames en beursgangen en diensten biedt aan grootzakelijke klanten. Daardoor moesten kosten worden bespaard en de winst verhoogd worden. Mogelijk kan een nieuwe bestuursvoorzitter zich wat duidelijker uitlaten over ambities voor kapitaalteruggave, denkt ING. De bank stelt wel dat diegene rekening zal moeten houden met het bescheiden risicoprofiel van ABN.

Van Dijkhuizen kwam in 2017 aan het roer te staan bij ABN, nadat hij eerder financieel directeur was. De opvolger van Van Dijkhuizen hoeft niet per se vanuit ABN te komen. De raad van commissarissen gaat binnen en buiten de bank op zoek.

ING heeft een hold-advies voor ABN en een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel ABN noteerde maandag omstreeks 10.20 uur een plus van 1 procent op 19,00 euro.