Bijna 250 Blokkers nu ook pakjesafhaalpunt

Begin februari was de doelstelling vijftig extra ophaalpunten. ’De samenwerking overtreft de verwachtingen’, zeggen beide partners in een persbericht. Eind juni willen zij 100.000 opgehaalde bestellingen realiseren. Dat betekent minstens net zoveel extra klanten die bij Blokker over de winkelvloer komen om daar – zoals topman Michiel Witteveen van Blokkermoeder Mirage Retail Group eerder suggereerde – ook extra items te kopen.

„Klanten die hun levensmiddelen komen ophalen, kunnen we verleiden om bij ons een pan of een ovenschaal aan te schaffen”, zei Witteveen in juni vorig jaar in De Telegraaf. Afgelopen december noemde Blokker-ceo Jeanine Holscher de samenwerking met Ochama illustratief voor de manier waarop Blokker haar winkelnetwerk relevant wil maken voor consumenten.

Meebetalen

Blokker heeft ruim 400 winkels in heel het land. „Het toont aan hoe we onze winkels heel verschillend kunnen inzetten”, zei Holscher eind vorig jaar. „Het winkelnetwerk is duur om te onderhouden, dus een partner als Ochama betaalt hieraan mee.”

Van deze constructie waarin Ochama een vaste vergoeding betaalt voor het gebruik van de winkels, zijn beide partners nu afgestapt. Nu de samenwerking snel uitbreidt, geldt de afspraak dat Blokker een percentagevergoeding krijgt over het bonbedrag per bestelling.