‘DeGiro en Flatex samen naar 1 miljoen klanten’

Dit staat in het persbericht dat vanochtend naar buiten is gebracht. Vrijdagavond zag Flatex zich in reactie op mediaberichten al genoodzaakt de overname openbaar te maken. De Duitse beursgenoteerde beleggingsbank, die sinds medio dit jaar ook in Nederland actief is, biedt €250 miljoen.

DeGiro heeft thans ongeveer 500.000 klanten in achttien landen, terwijl het aantal klanten van Flatex rond de 350.000 ligt. De beoogde ruim 1 miljoen gezamenlijke klanten eind volgend jaar betekent dus dat ze autonoom sterk moeten blijven groeien.

Consolidatie

Beide partijen laten weten dat de voortgaande consolidatie in de markt een belangrijke reden is voor het samengaan. In de VS lanceerde Charles Schwab vorige maand een overnamebod van $26 miljard op TD Ameritrade.

De verwachting is dat de tarieven in Europa in de komende jaren verder naar beneden gaan. Nu liggen deze in Europa over het geheel genomen een stuk hoger dan in de VS.

Kostenefficientie is derhalve essentieel om goed winstgevend te kunnen opereren. DeGiro en Flatex zien op termijn synergievoordelen van €30 miljoen op gebieden als IT en regelgeving.

Voor DeGiro is de banklicentie van Flatex aantrekkelijk, omdat deze haar de mogelijkheid geeft het dienstenpakket uit te breiden. Onder meer met het toevoegen van extra beurzen en een verlenging van de handelstijden.