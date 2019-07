ABN AMRO verkoopt aandelen equensWorldline

Amsterdam - ABN AMRO verkoopt zijn laatste aandelen in betalingsverwerker equensWorldline aan Worldline. Dat Franse bedrijf oefent een calloptie uit om de resterende aandelen van ABN AMRO en andere kleine aandeelhouders in handen te krijgen. Met de uitoefening van die optie wordt de samensmelting van Equens en Worldline, die in 2016 plaatsvond, afgerond.