Nieuwe budgetlijn maakt vliegen vanaf Schiphol naar New York goedkoper

Voor dat geld krijg je ook eten en drinken en heb je een eigen tv-scherm voor entertainment. Handbagage is inbegrepen, maar voor een koffer in het luchtruim moet je wel bijbetalen. KLM vliegt ook rechtstreeks op New York, maar de minimumprijs ligt rond de €500.

Vliegtijden van de nieuwe lijn zijn niet verkeerd, want de vertrektijd is 13.35 uur. De vlucht duurt zo’n 8,5 uur, zodat je om 16.00 uur plaatselijke tijd in New York aankomt. De terugvlucht naar Amsterdam is om 22.00 uur, wat later is dan andere rechtstreekse verbindingen, waardoor het laatste dagje New York ook wat langer is. Je komt dan de volgende dag rond 11.35 uur aan op Schiphol.

Vanaf september wordt er ook een lijndienst naar Boston toegevoegd bij JetBlue.