Premium Het beste van De Telegraaf

’Nieuw termijnbedrag onmogelijk te betalen’ Welkom Energie-klanten radeloos over nieuwe energieprijs: ’Dit voelt als oplichting’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Marcella en Toon Habraken zagen hun energierekening bijna verdubbelen. Ⓒ Jeroen Kuit

Amsterdam - In plaats van €137 per maand aan voorschot aan Welkom Energie moet hij €332 gaan betalen bij Eneco. Dat gaat absoluut niet, vertelt Marcel Hensens, die rondkomt van een uitkering. Hij is niet de enige die het nieuwe bedrag simpelweg onmogelijk kan ophoesten.