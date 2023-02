Premium Het beste van De Telegraaf

Druk op nieuwe gouverneur Bank of Japan: gaat lenen weer geld kosten?

Door Vian Schouten

Kazuo Ueda wordt in april de nieuwe gouverneur van de Bank of Japan. Ⓒ ANP/HH

Kan het roer (eindelijk) om bij de Bank of Japan? Dat is wat beleggers zich afvragen nu bekend is geworden dat de keus voor het gourverneurschap van Japans centrale bank is gevallen op Kazuo Ueda. Hij volgt in april Haruhiko Kuroda op. Dat is verrassend, want in de aanloop naar de beslissing werd hij in Tokio door niemand genoemd.