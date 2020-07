Beleggingsfondsen halen miljarden uit Turkije weg

Fondsmanagers hebben in een halfjaar voor $7 miljard aan kapitaal weggehaald uit de Turkse economie. Dat is de grootste afname ooit geregistreerd, meldt dataverzamelaar Bloomberg verwijzend naar data van de Turkse centrale bank.

„Turkije wordt langzaamaan niet meer relevant van beleggers in vastrentende schulden”, aldus Viktor Szabó, beleggingsstrateeg bij Aberdeen Standard Investments. Het vertrek van beleggers uit Turkije noemt de beleggingsexpert „zonder precedent.”

Turkije kent grote schulden en is sterk afhankelijk van buitenlandse investeerders om groei te houden. Sinds de uitbraak van het coronavirus is die groei verder verzwakt, landen in de eurozone hebben fors minder auto’s en kleding - normaal grote exportproducten - geïmporteerd. Ook de grote Turkse toeristensector lijdt onder opgelegde beperkingen aan bedrijven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Om de Turkse munt op peil te houden, heeft de centrale bank de afgelopen kwartalen al voor miljarden aan reserves aangewend, om daarmee de lira grootschalig aan te kopen en te ondersteunen. Dit jaar staat de munt desondanks 13% lager tegenover de Amerikaanse dollar.