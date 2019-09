Parijs - Hema vult vanaf morgen vier meter schappen bij de Franse supermarkt Franprix. Het lijkt niet veel, maar voor Hema betekent het een revolutie. Het markeert de verandering van het 100 jaar oude warenhuis van een winkelbedrijf in een wereldwijd merk, dat ook te koop is bij andere retailers of op platforms als Wehkamp of Walmart.