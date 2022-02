Markt e-bikes stijgt tot €9,5 miljard

Een jaar eerder bedroeg deze waarde nog €8,4 miljard. Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 3200 mensen.

Bekijk ook: Bird fietst met Popal de thuismarkt van VanMoof op

Op dit moment zijn er 4,9 miljoen e-bikes in Nederland. De elektrische stadsfiets heeft hierin met 75% het grootste aandeel. Ook hybride fietsen hebben met 17% een groot aandeel. Op aanzienlijke afstand volgen speed pedelecs, bakfietsen, mountainbikes, vouwfietsen en driewielers.

Bekijk ook: Pon sprint in tien jaar tijd naar kop van peloton in fietsenmarkt

In 96% van de gevallen is de e-bike privébezit. De overige 4% wordt geleased via de werkgever, het eigen bedrijf of via private lease. In totaal komt dit neer op zo’n 200.000 e-bikes. In 2020 werd 2% van de e-bikes geleased. Ook is er een duidelijk profiel voor de elektrische fietser. De eigenaren zijn vaak ouder dan 50 jaar en hebben een modaal tot twee keer modaal inkomen.