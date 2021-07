Onderzoek: coronacrisis jaagt overwerken aan

Een klein deel van de werknemers, ruim 3%, geeft zelfs aan wekelijks meer dan 26 uur te werken zonder daarvoor betaald te krijgen. Blijkt allemaal uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP onder meer dan 32.000 werknemers in zeventien landen.

Bekijk ook: Weer naar kantoor gaat niet vanzelf

Nederlandse werknemers hebben het in vergelijking met andere landen nog niet zo slecht. Wereldwijd werkt namelijk 80% van de werknemers over, gemiddeld zo’n negen uur per week. In ons land lijkt de coronacrisis een flinke aanjager te zijn van het gratis overwerken voor de baas.

In 2018 werkte nog maar één op de vijf werknemers tussen de zes en tien uur over. Dit steeg tijdens de coronacrisis naar één op de vier.

Zorgelijk

„Werk en privé loopt meer door elkaar en de tijd die je anders kwijt was aan het reizen van en naar kantoor gebruik je nu mogelijk eerder om nog even door te werken”, weet Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. „Ook kan de economische onzekerheid ervoor zorgen dat werknemers de druk voelen om meer te gaan werken.”

Vooral werknemers die hybride werken, dus die zowel thuis als op kantoor werken, spannen de kroon. Zij werken bijna tien uur per week over en geven aan dat zij het op peil houden van de productiviteit zien als een flinke uitdaging. Brand: „Dat geeft wel stof tot nadenken, zeker met het oog op hoe we omgaan met het werken in het nieuwe normaal. Op basis van deze cijfers kunnen we dus niet zomaar aannemen dat hybride werken het beste uit twee werelden samenbrengt.”

Bekijk ook: Ruzies op werkvloer lopen hoog op door corona

Wereldwijd werkt een derde van de werknemers over uit angst zijn of haar baan te verliezen. Werknemers zijn om die reden ook bereid hun vrije dag op te offeren voor het werk. Dat kan op termijn zorgelijk worden, vreest Brand, omdat de risico’s op overspannen personeel toenemen en de arbeidsproductiviteit bij een bedrijf achteruit gaat.