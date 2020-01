’Jongeren ook weer aan het beleggen krijgen’

Tovrouw Euronext Amsterdam Simone huis in ’t Veld Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Sinds november 2019 heeft voormalig bankier Simone Huis in ’t Veld de touwtjes in handen bij de Amsterdamse beurs. Om de beurs ook in de toekomst een relevant instituut te laten blijven, zal ze aan de ene kant veel met beurshandelaren en beleggers moeten praten, én aan de andere kant moeten zorgen dat er voldoende aanwas van bedrijven om in te beleggen blijft.