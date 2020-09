Disney ontslaat 28.000 medewerkers pretparken

Disneys hoofd pretparken Josh D’Amaro noemt de beslissing „hartverscheurend”, maar zegt ook dat het „de enige optie is die we hebben gezien de gevolgen van het coronavirus op ons bedrijf.” De twee pretparken van Disney in Californië zijn al maanden dicht. In Florida mochten de parken wel al open. Ook op andere plekken ter wereld, zoals in China, Hongkong, Japan en Frankrijk gingen de parken alweer open. Wel zaten daar vaak beperkingen aan voor wat betreft het aantal bezoekers.

In de Verenigde Staten kan een bedrijf zijn medewerkers naar huis sturen zonder ze te ontslaan. Dan hoeft enkel een deel van de sociale lasten te worden doorbetaald. De werknemers die op zo’n zogeheten ’furlough’ gestuurd zijn, kunnen dan wel tijdelijk ander werk gaan doen. De nu ontslagen medewerkers krijgen 90 dagen salaris mee.

Bij de Amerikaanse pretparken van Disney werkten voor de uitbraak van corona ruim 100.000 mensen.