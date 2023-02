Premium Het beste van De Telegraaf

KLM wil reizigersbeperking tegen chaos in meivakantie

Door Yteke de Jong

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM wil het aantal reizigers of vluchten tijdens de ochtend in de meivakantie vanaf Schiphol beperken. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij naar aanleiding van een interne bedrijfsvideo. Ook is er nog allerminst zekerheid over een vlekkeloze zomervakantie.