Column: deflatie jaagt economen stuipen op het lijf, maar waarom eigenlijk?

Tijdens de Gouden Eeuw daalden de prijzen de helft van de tijd. Ⓒ ANP/HH

In oktober lagen de prijzen 0,3% lager dan een jaar eerder, meldde Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, onlangs. Het was daarmee de derde opeenvolgende maand van negatieve inflatie. Er is geen sprake van deflatie, daarvoor moeten de prijzen over een breed front en langdurig dalen. Maar die min ervoor, zorgde er wel voor dat een discussie die niet zo lang geleden ook al de kop opstak, namelijk dat we zomaar met dalende prijzen te maken kunnen krijgen. En dat op zijn beurt jaagt vele economen en zo goed als alle centrale bankiers de stuipen op het lijf.