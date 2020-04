’Supermarktomzet groeit twee keer zo snel door corona’

De organisatie voorziet een groei van 5,7 procent dit jaar. De opbrengsten dikten voor de virusuitbraak gemiddeld nog met ongeveer 2,7 procent aan.

„Tijdens de lockdown geven consumenten meer geld uit aan boodschappen dan gewoonlijk, maar ook op de langere termijn verwachten we dat door minder horecabezoek er een verschuiving zal plaatsvinden van horeca naar supermarkten”, aldus onderzoeker Hans Feenstra van Nielsen. Hij verwacht hierdoor dat dat de omzetgroei zowel in 2020 als in 2021 op een hoger niveau zal komen te liggen.

Vorige week was de groei van de supers met 17,7 procent op jaarbasis eveneens bovengemiddeld. Dat verklaart de onderzoeker door toegenomen aankopen in de aanloop naar Koningsdag.