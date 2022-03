Premium Het beste van De Telegraaf

Picnic pakt uit met hightech distributiecentrum: ’Liever investeren dan winst maken’

Door Edwin van der Schoot

Picnic groeit rap: 850.000 klanten in 170 plaatsen, 10.000 werknemers en in 2021 €455 miljoen omzet.

Utrecht - Een achtbaan met rode kratten. Het ratelende schelle geluid ervan is onverwacht indrukwekkend. Boodschappen die over transportbanden van tienduizenden aluminium rollers glijden, verdeeld over drie verdiepingen en drie temperatuurzones.