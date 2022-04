Beursblog: beurzen hard onderuit, weer tik voor Philips

De AEX staat na een half uur op -1,6% (ruim 700 punten). De Dax staat 2,5% in het rood, de CAC40 2,0%, en de Bel20 1,8%.

De beurzen in Azië kleurden ook rood, in navolging van Wall Street vrijdag. In Hong Kong staat de Hang Seng index 3,3% in de min kort voor sluitingstijd, Shanghai koerst 4,3% lager. De Nikkei sloot op -1,9%, de Kospi (Zuid-Korea) staat op -1,8%.

De beurzen in Australië en Nieuw Zeeland waren gesloten.

De AEX-index sloot vrijdag 1,6% lager op 717,26 punten, vooral vanwege de rentevrees. De MidKap ging 2,9% onderuit tot 1060,47 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 2,4%. De hoofdgraadmeters in New York eindigden met minnen tot 2,8%. Ook de olieprijzen zijn met rode cijfers het weekend ingegaan.

