’Microsoft gaat Apple achterna met beurswaarde tot boven $3 biljoen’

Beleggers in Microsoft hebben dit jaar al bepaald geen reden tot klagen. De koers van de softwaregigant is gesteund door de sterk verminderde rentevrees hard omhoog gegaan. De omvangrijke investeringen in de populaire chatbot ChatGTP gaven het aandeel eveneens vleugels. Per saldo is het aandeel Microsoft dit jaar al meer dan 40% opgelopen naar $338, goed voor een beurswaarde van $2,5 biljoen.

Meer in het verschiet

Met de sterke gang van zaken op Wall Street dit jaar heeft Microsoft de somberheid van afgelopen jaar van zich afgeschud. De IT-dienstverlener, die ook actief is in de game-industrie, ging in 2022 op de beurs nog zwaar gebukt onder de golf aan renteverhogingen door de Federal Reserve in de strijd tegen de inflatie.

Analisten bij Morgan Stanley gaan er van uit dat er voor het aandeel Microsoft nog veel meer in het verschiet ligt. Met een koersdoel van $415 houden zij er rekening mee dat de beurswaarde tot boven de $3 biljoen kan gaan stijgen. Daarmee zou Microsoft op eenzame hoogte komen samen met Apple dat recent nog deze mijlpaal aantikte.

Aanleiding voor het optimisme bij Morgan Stanley is de verwachting dat toepassingen met kunstmatige intelligentie de koers van Microsoft nog meer steun gaan geven. Verder wijzen zij er op dat de waardering nog ’redelijk geprijsd’ is. De aanbieder van clouddiensten prijkt ook op het favorietenlijstje van de Amerikaanse grootbank bij grote bedrijven in de techsector.

Andere analisten die Microsoft volgen, zien het glas voor de IT-reus ook vol. Er is slechts één volger die het aandeel op verkopen heeft staan. Het gemiddelde koersdoel ligt met $348 nog wel een stuk onder de prognose van Morgan Stanley.