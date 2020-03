Benzineprijs duikt omlaag

In Noord-Nederland en Amsterdam-Duivendrecht betaal je woensdag bij enkele benzinepompen nog maar €1,45 voor een liter euro95. Elders zijn prijzen van €1,46 tot €1,49 heel normaal, met name bij Tango-pompen. Bij onbemande pompen van grote olieconcerns zoals BP en Shell begint het bij €1,52, blijkt uit het dagelijkse overzicht van brandstof-zoeker.nl.

Daarmee ligt de benzineprijs zeven tot tien cent lager dan een week geleden. Dat scheelt €3 tot €4 euro per tankbeurt van veertig liter.

Aan de daling van benzineprijs zit wel een plafond. Zo vangt de fiscus per liter benzine sowieso €0,98 aan accijns en de btw daarop.

Ruwe olie

Met de prijs van ruwe olie gaat het woensdag weer neerwaarts, na een kleine opleving een dag eerder. Voor een vat Noordzeeolie werd woensdagochtend $35,80 betaald. Dat is bijna 4% minder dan gisteren en 30% minder dan een week geleden.

De olieprijs is nu 48% minder dan begin dit jaar. De coronacrisis en met name onenigheid tussen de olieproducerende landen dreven de prijs omlaag. Rusland weigert de olieproductie te beperken en in reactie zette Saoedi-Arabië de oliekraan zelfs wijder open.