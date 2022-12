Premium Het beste van De Telegraaf

Baas bouwpensioenfonds: ’Nieuw stelsel helderder, maar niet simpeler’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

David van As: „Geld uitgeven is echt een vak.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Het lijkt geen toeval dat het kantoor van directeur David van As (57) van bedrijfstakpensioenfonds Bouw op een oude kazerne te vinden is. De omgeving past hem als een handschoen. Onder zijn sobere leiding haalde het pensioenfonds de hoge dekkingsgraad van 140%. Zelf is hij daar bescheiden over. „Een pensioenfonds werkt eenvoudig.”