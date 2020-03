Wellink: Italië helpen, of gevaar dat EU uiteenvalt

Dat stelt Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), in radioprogramma 1 op 1. „Wij zijn geen rijk noorden meer als het hele zuiden omvalt.” Volgens hem is het een misvatting te denken dat Nederland financieel gezond is: „Onder de huidige omstandigheden is dat een misconceptie. Dat is net als een gezonde man die wordt overspoeld door een lawine. Dan helpt het niets meer dat je gezond bent.”

Wellink bepleit onconventionele ingrepen waar hij in eerdere crises niet voor was. Volgens hem is de coronacrisis zo’n groot gevaar voor de wereldeconomie dat vergaande maatregelen gerechtvaardigd zijn.

Noodfonds te klein

Inzet van het Europese noodfonds ESM vindt hij ’een omslachtige weg’. Dat fonds kan maximaal € 410 miljard uitlenen. „Ik weet niet of het ESM het geschikte instrument is. Dat bedrag dat daar beschikbaar is, is vermoedelijk te klein.”

De oud-DNB-president vindt dat de eurolanden gezamenlijke staatsleningen moeten uitgeven die vervolgens door de Europese Centrale Bank (ECB) worden opgekocht. Daarmee financiert de ECB de staatsschulden van landen. Deze monetaire financiering is volgens het Europese verdrag verboden.

„Ik denk dat we coronabonds moeten gaan uitgeven”, aldus Wellink op NPO Radio 1. „Als je dit soort obligaties op grote schaal gaat uitgeven moet de markt het maar willen opnemen tegen aanvaardbare conditues. Direct of indirect zullen centrale banken monetaire financiering moeten plegen.”

Schuldencrisis

Hij voorziet grote problemen als zuidelijke landen door de coronacrisis grote schulden moeten maken. „Als je een weg volgt die in Italië of Griekenland leidt tot schuldquotes van 180 of 200%, dan begint er meteen een nieuwe crisis als deze crisis voorbij is. Die landen kunnen die schuld dan niet aflossen. Dan is het voortbestaan van de Unie meteen in gevaar.”

Wellink wilde niet rechtstreeks premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën bekritiseren. Die verzetten zich afgelopen week tegen financiële hulp aan zuidelijke landen. Dat kwam Nederland op scherpe kritiek uit Italië en Portugal te staan.

