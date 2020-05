Vastned Belgium: coronacrisis maakt vinden nieuwe huurders lastig

De bezettingsgraad bedroeg eind maart 95,7 procent, tegen 98 procent een kwartaal eerder. Volgens Vastned duurt het mede als gevolg van de coronacrisis langer om nieuwe huurders te vinden. De onderneming heeft het opvoeren van de bezettingsgraad als belangrijk aandachtspunt gesteld. De reële waarde van de vastgoedportefeuille daalde in de periode met 4 miljoen euro.

Verder daalde de huurinkomsten in vergelijking met een jaar eerder van 4,9 miljoen naar 4,7 miljoen euro. De daling is onder meer het gevolg van eerdere desinvesteringen. Verder worden nieuwe huurcontracten tegen mindere voorwaarden afgesloten. Onder de streep resteerde een tekort van 2,1 miljoen euro.

Het resultaat op basis van de boekhoudregels van branchevereniging EPRA ging eveneens omlaag. Dat kwam in de eerste drie maanden uit op 0,40 euro per aandeel. Dat betekende een daling met 0,27 euro per aandeel in vergelijking met een jaar eerder.

Vastned Belgium voorziet een stevige impact van de coronacrisis op de resultaten. Doordat winkels hun deuren moesten sluiten, stonden inkomsten onder druk. Vastned komt met betaalpauzes huurders tegemoet. Het bedrijf vraag zich wel af of betalingen op termijn alsnog, al dan niet gedeeltelijk, gedaan zullen worden.