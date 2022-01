Gegevens 3500 stikstofuitstoters op straat door uitspraak Raad van State: ’Het voelt absurd’

Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB reageert verheugd. „Nu weten we tenminste welke bedrijven de belangrijkste stikstofuitstoters zijn. Dat is belangrijk voor de aanpak van het stikstofprobleem.”

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland daarentegen is ziedend en erg teleurgesteld in de uitspraak. Volgens de organisatie staat hiermee mogelijk de veiligheid van boeren op het spel, omdat bedrijfsadressen ook vaak de privéadressen zijn van boerengezinnen. LTO had zich juist bij deze zaak gevoegd, omdat de boerenbelangenclub het belangrijk vindt dat ’de persoonlijke levenssfeer van boeren’ wordt beschermd.

’Te goeder trouw gehandeld’

„Het voelt absurd”, zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland. „Honderden boeren worden juridisch achtervolgd terwijl zij altijd te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld. Met de Stikstofwet en het coalitieakkoord ligt er een gigantische emissiereductie in het verschiet. Waarom moeten hun gegevens dan ook nog op straat gekwakt onder het mom van ’openbaarheid in bestuur’?”

Carola Schouten verzette zich als minister van LNV lang tegen openbaarmaking van de gegevens. Volgens Vollenbroek had ze echter geen schijn van kans. „Uit het Verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend, volgt dat emissiegegevens altijd openbaar moeten kunnen zijn. Het is een voorwaarde voor doelmatig milieubeleid.” Na drie eerdere gewonnen rechtszaken geeft de Raad van State de MOB nu definitief gelijk.

Juridisch niemandsland

De 3500 bedrijven zijn bedrijven die tussen 2015 en 2019 alleen een melding bij de overheid hoefden te doen om een nieuwe activiteit met beperkte stikstofuitstoot te beginnen. Onder het Programma Aanpak Stikstof was dan geen vergunning nodig voor de Natuurbeschermingswet.

Met het buitenwerking treden van het PAS in 2019, ook door de Raad van State in een rechtszaak door de MOB, raakten deze bedrijven verzeild in juridisch niemandsland: officieel zijn nu vergunningen nodig, maar die hebben ze niet.

Nu de boeren aan het kortste eind trekken en binnen drie weken de locatiegegevens van PAS-melders openbaar moeten worden, is het volgens LTO Nederland des te belangrijker om de vergunningssituatie van de melders met spoed op te lossen. Het is zaak dat PAS-melders binnen afzienbare tijd zicht hebben op een vergunde situatie, laat LTO weten.

Vollenbroek sluit niet uit dat MOB juridische stappen zal ondernemen tegen de grootste uitstoters in de groep. „We zullen weleens zien welke biomassacentrales en megastallen de grootste vervuilers zijn.”

De nieuwe regering wil het stikstofprobleem liever oplossen aan de overlegtafel: in provincies bepalen gebiedscommissies straks welke bedrijven de grootste bedreiging vormen voor kwetsbare fauna, om die vervolgens uit te kopen, te verplaatsen of te onteigenen.