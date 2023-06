Rabobank verhoogt spaarrente ook naar 1,25%

Het is de derde renteverhoging van Rabobank in ruim twee maanden. De aankondiging van Rabobank komt twee dagen nadat ABN Amro met een zelfde rentestap kwam. Spaarders bij ABN Amro krijgen vanaf augustus ook een rente van 1,25%. Naar verwachting kondigt ING op korte termijn eveneens aan de spaarrente op te trekken van 1% naar 1,25%.

De hogere spaarrente volgt op de verhogingen van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB) in de strijd tegen de hoge inflatie. De depositorente, het tarief dat banken krijgen als ze hun geld bij de centrale bank stallen, staat inmiddels op 3,5%. Dat is het hoogste niveau sinds 2001. ECB-president Christine Lagarde heeft deze week aangegeven de rente vrijwel zeker wederom te verhogen in juli.

Hogere rentes bij kleinere banken

Maar de spaarrente bij grote banken als ABN Amro, ING en Rabobank blijft nog flink bij achter bij de depositorente van de ECB. Kleinere banken bieden aanzienlijk hogere rentes. Openbank, een dochter van het Spaanse Santander, probeerde deze maand zelfs klanten te lokken met een rente van 3%. Maar ook andere banken hebben rentetarieven van meer dan 2%.

Minister Kaag (Financiën) riep de Nederlandse grootbanken eerder op hun spaarrentes verder op te schroeven. Vergelijkingssite Geld.nl opperde dat ze dat niet doen, omdat het niet nodig is vanwege hun marktpositie. Klanten blijven toch wel bij de grote banken sparen.