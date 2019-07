ING: Korting klanten die nooit cash opnemen

Een cash opname gaat deze Oranjepakket-klanten dan €0,80 per keer kosten. Daarentegen krijgen zij op jaarbasis €3,60 korting. Wie dus minder dan vier keer per jaar contant geld opneemt, is goedkoper uit.

Korting

„Dit is echt iets extra’s voor de klanten die al bijna al hun betalingen digitaal doen, met de pinpas of hun mobiel. Zij maken geen gebruik van de optie om contant geld op te nemen en krijgen daarom korting”, zegt woordvoerster Karin van der Pol. „Er zijn voorlopig geen plannen om alle klanten te laten betalen voor een contante geldopname.”

Er zijn ook geen plannen om ING-klanten met een ander betaalpakket deze optie aan te bieden.

Informatie

Mensen betalen steeds vaker met hun pinpas en nemen minder vaak contant geld op. De regeling van ING moet dit nog verder stimuleren. Voordelen voor de bank zijn dat pinbetalingen minder kosten dan contante betalingen, en dat de bank meer informatie heeft over alle transacties.

Volgens de Volkskrant hebben Rabobank en ABN Amro voorlopig nog geen plannen om geld te vragen voor het opnemen van geld, maar ook deze banken denken na over manieren om klanten die alles digitaal doen, daarvoor te belonen.

Bekijk ook: Eerste gele flappentap onthuld in Soest