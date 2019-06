Column: Bonden gaan pensioen eindeloos traineren

Is minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) blij met een dode mus? Ⓒ ANP

Met applaus werd minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken deze week ontvangen in de D66-fractie. Heel begrijpelijk, want het is niet niks dat er na een negen jaar slepend dispuut ein-de-lijk een pensioenakkoord ligt. Dat ook nog eens groen licht heeft gekregen van de vakbonden FNV, CNV en VCP. Met overtuigende meerderheden bij elk van die bonden.