Boze Chinese klant krijgt €139.000 van Tesla

Dit meldt persbureau Bloomberg. De klant spande een rechtszaak aan nadat hij had ontdekt dat beschadigde delen van de auto waren vervangen en aan elkaar gelast. Bij de aankoop op de officiële website van Tesla had hij de garantie gekregen dat er geen sprake was van significante schade.

De schadevergoeding waartoe de rechtbank Tesla veroordeelt, is bijna drie keer meer dan de prijs die de klant een jaar geleden voor de elektrische auto neerlegde. Tesla heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.