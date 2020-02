Vluchten naar Italië vanuit Nederland gaan door

KLM voer dagelijks 16 vluchten uit naar Noord-Italië, maar gaat daar vooralsnog mee door. Het gaat om zes bestemmingen, waaronder Bologna, Venetië en Milaan. KLM-dochter Transavia wijst erop dat voor het Zuid-Europese land nog geen reisverbod is ingesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte alleen zijn reisadvies aan naar steden en dorpen in de provincies Lombardije en Veneto.

In totaal gaat het bij de KLM groep om wekelijks meer dan honderd vluchten, waarbij ook wordt samengewerkt met het noodlijdende Alitalia. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij moest ook de operatie op China al stilleggen voor het coronavirus. Ook easyJet schrapt geen vluchten totdat autoriteiten daar een advies over geven. In Noord-Italië vliegt de Britse prijsvechter op drie bestemmingen.

De luchtvaartmaatschappijen handhaven de voorwaarden voor het annuleren of omboeken van vluchten naar Noord-Italië. „Mensen kunnen altijd besluiten om niet te vliegen, maar daar betalen ze zelf voor”, aldus Transavia, die vanuit Nederland naar zes Italiaanse bestemmingen vliegt. Ryanair was niet beschikbaar voor een reactie.