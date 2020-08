Belegger heeft oren naar KPN; BAM krijgt klap

De AEX-index noteerde rond vier uur 0,3% in de min bij een stand van 558,38 punten. De AMX koerste 0,2% lager tot net boven de grens van 800 punten.

Andere beurzen in Europa hielden de voeten droog. De Duitse DAX dikte 0,4% aan en de Franse CAC 40 pluste 0,3%.

President Trump meldde dinsdagavond dat hij afgelopen weekend de handelsgesprekken met Peking had opgeschort. „Ik wil nu niet met China praten”, zei hij over de onderhandelingen die maanden voortslepen. Trump verweet China de Amerikaanse en wereldeconomie bewust te hebben geschaad door het coronavirus te verspreiden.

Luc Aben, strateeg bij Van Lanschot, houdt er rekening mee dat ervnog enige opwinding op deze saaie handelsdag kan komen bij de publicatie van de Fed-notulen later vanavond. „Bij de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank bleef het monetaire beleid ongewijzigd, maar mogelijk was er discussie over het aanpassen van de inflatiedoelstellingen. Dat zou voor de toekomst impact kunnen gaan krijgen op de financiële markten.”

Daarnaast benadrukt Aben dat de Amerikaanse beurzen de laatste weken de wind meer in de rug hebben dan de Europese aandelenmarkten. Hij wijst er op dat in de VS vooral techbeurzen het voortouw nemen, terwijl in Europa de achtergebleven traditionele waarden, zoals banken, een grotere rol hebben. „Verder is het vooral afwachten of er signalen komen dat het economisch herstel in Europa en Amerika blijft aantrekken. Het is daarbij van belang dat overheden in woord, maar ook concreet steun blijven geven. Het is daarom te hopen de Republikeinen en de Democraten nog tot elkaar komen met het verlengen van het coronasteunpakket doordat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog niet op eigen benen kan staan.”

Volgens Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro, is het vooral wachten totdat alle marktpartijen weer terug zijn van vakantie. „De handelsvolumes op de Europese beurzen zijn nog steeds erg laag. Daarnaast kijken beleggers uit naar de komende cijfers van de inkoopmanagers in de grote regio’s die meer duidelijkheid kunnen geven over de vraag hoe het economisch herstel verloopt.”

’Slecht nieuws’ Galapagos

In de AEX bleef Galapagos de gebeten hond. Het biotechaandeel kreeg een optater van bijna 25% voor de kiezen. Beleggers reageerden geschrokken op het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het reumamedicijn filgotinib toch nog niet op zijn markt toestaat. Galapagos heeft recht op $100 miljoen bij toestemming van de FDA. Van Holst geeft aan dat het nieuws als een donderslag bij heldere hemel kwam. „Na de aanhoudende goed nieuws-show bij Galapagos benadrukt deze schok de risico’s om te beleggen in biotechfondsen.”

Bekijk ook: Tegenvaller voor Galapagos met antireumamiddel

Deze uitkomst was „niet verwacht”, aldus ook zakenbank KBC, verwijzend naar eerdere toestemming van de Europese toezichthouder EMA. Het zal zijn advies voor Galapagos aanpassen. De zakenbank verlaagde de slaagkans van het medicijn. Dat kan volgens KBC de waarde van het aandeel met €14 doen verminderen.

Aegon kwam flink onder druk met een koersdaling van 3,6% in reactie op de adviesverlaging van Bank of America, naar underperform komend van neutraal. Er is tijd nodig om de balans bij de verzekeraar op orde te krijgen, stelt de analist. Daardoor zal de ruimte voor de betaling van dividend de komende anderhalf jaar beperkt blijven. De analisten zetten het koersdoel op €2,15 tegen eerder €2,80. Bankaandelen werkten de verliezen weg. ABN en ING stegen beide 0,3%.

Unibail-Rodamco-Westfield ging opnieuw in de uitverkoop met een 4,6% lagere koers. Beleggers houden nog steeds rekening met een omvangrijke aandelenemissie door het vastgoedfonds.

Telecombedrijf KPN ging met 1,8% winst onveranderd aan kop. Kunstmestproducent IMCD kreeg er 1,3% bij. Betalingsverwerker Adyen dat morgen de boeken open doet, werd 0,9% duurder.

In de Midkap prijkte Flow Traders met 1,6% winst nog steeds bovenaan, chemicaliënproducent Corbion werd 0,6% meer waard.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties stond bij de verliezers bovenin na 4,5% koersdaling. Hekkensluiter BAM dook hard omlaag met een koerstik van 7,5%. Er zijn veel onzekerheden rond het bouwbedrijf dat morgen inzage in de prestaties over het tweede kwartaal geeft. Bodemonderzoeker Fugro had eveneens een mindere dag met een verzwakking van 4,4%.

Automatiseerder ICT Group (+0,5%) voerde zijn omzet over het eerste halfjaar met 2% op jaarbasis op tot €81,4 miljoen en voerde kostenbesparingen door in de coronacrisis. ICT Group hield €2,1 miljoen winst over, tegen €2,5 miljoen in de eerste helft van 2019.

Meer financieel relevant nieuws iedere ochtend gratis in je mailbox? Meld je hier aan!