Dreun Galapagos drukt AEX

De AEX-index noteerde, na 0,6% verlies dinsdag, rond 11 uur 0,4% verlies bij 557,3 punten. De AMX dook onder de 800 puntengrens dankzij 0,4% koersverlies.

De Britse FTSE-index verloor 0,4%, de Duitse DAX raakte 0,2% kwijt en de Franse CAC 40 zakte 0,3%.

Op Wall Street brak dinsdagavond de S&P 500-index zijn record, bij 0,2% winst en 3389,78 punten, net als de Nasdaq na 0,7% opmars tot 11.210,84 punten.

De S&P 500 verloor eerder 34% in de crash van 19 februari tot 23 maart dit jaar. Dat is nu de snelste bear market ooit gebleken: volgens S&P Dow Jones Indices duurt zo’n berenmarkt gemiddeld 19,6 maanden om uit te bodemen. De Dow Jones-index sloot met 0,2% verlies.

De eerste termijncontracten voor de beurzen in New York die om 15.30 uur openen noteren lichte winst. Vanavond publiceert de Federal Reserve de laatste notulen.

President Trump meldde dinsdagavond dat hij afgelopen weekend de handelsgesprekken met Peking had opgeschort. „Ik wil nu niet met China praten”, zei hij over de onderhandelingen die maanden voortslepen. Trump verweet China de Amerikaanse en wereldeconomie bewust te hebben geschaad door het coronavirus te verspreiden.

Het coronavirus verspreidt zich wereldwijd verder: het Johns Hopkins Institute turfde 22 miljoen besmettingen, en 779.557 gemelde doden, met een zwaartepunt in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse Democraten nomineerden Joe Biden officieel als hun presidentskandidaat. In Washington zijn volgens Amerikaanse media geen signalen van enige voortgang in gesprekken over een nieuw nationaal steunpakket voor de grootste economie.

Orkaan tart Hongkong

In Azië koersten beurzen gemengd. De Japanse Nikkei sloot 0,3% in de plus. De Japanse export bleek in juli met 19,2% gedaald. Dat was minder dan verwacht. De beurshandel in Hongkong werd opgeschort vanwege de schade van orkaan Higos.

De euro steeg een fractie tot $1,19374. De dollar bereikte gisteren een tweejaars dieptepunt.

Een vat Brent-olie zakte 0,8% in prijs in aanloop naar de vergadering vandaag van oliekartel OPEC en partners als Rusland. Vorige maand besloot het kartel per maand 7,7 miljoen vaten per dag minder te produceren, tegen daarvoor nog 9,7 miljoen vaten per dag. Vanmiddag komt een update van de Amerikaanse olievoorraden naar buiten.

Goud werd 0,5% goedkoper. Cryptomunt bitcoin zakte tot onder $12.000.

’Slecht nieuws’ Galapagos

Maar hét nieuws was Galapagos. Het aandeel verloor bij de hoofdfondsen tot 32%, nadat er een halfuur geen koers kon worden gevormd. Later veerde het wat op tot 26% verlies. Beleggers reageerden negatief op het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het reumamedicijn filgotinib toch nog niet op zijn markt toestaat. De FDA eist meer data en uitte zorgen over de risico’s afgezet tegen de medische voordelen van de 200 mg-dosis. Galapagos heeft recht op $100 miljoen bij toestemming van de FDA.

Bekijk ook: Tegenvaller voor Galapagos met antireumamiddel

’Heel teleurstellend en onverwacht nieuws. Dit is een flinke tegenslag’, zo reageerde bestuursvoorzitter Onno vande Stolpe.

Deze uitkomst was „niet verwacht”, aldus ook zakenbank KBC, verwijzend naar eerdere toestemming van de Europese toezichthouder EMA. Het zal zijn advies voor Galapagos aanpassen. De zakenbank verlaagde de slaagkans van het medicijn. Dat kan volgens KBC de waarde van het aandeel met €14 doen verminderen.

Degroof Petercam had een koopavies, maar zet dit net als het koersdoel under review vanwege de ’onverwachte uitkomst’. De FDA-melding betekent volgens de analist uitstel tot mogelijk eind 2021. De verwachte ’cash burn’ bij Galapagos is ondertussen verhoogd, van €400 tot €430 miljoen, naar €490 tot €520 miljoen.

Volgens zakenbank Jefferies, dat een koopadvies hanteert, kan het vertrouwen van de Amerikaanse partner Gilead in de samenwerking met het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf een klap krijgen.

Analisten van Stifel zien toestemming opschuiven tot zelfs de eerste helft van 2022. Het ziet, door de afwijzing vraagtekens over de mogelijke inzet van filgotinib voor andere toepassingen.

Achter Galapagos noteerde Aegon - het meest verhandelde aandeel - 3,1% verlies. De verzekeraar reageerde op de adviesverlaging van Bank of America, naar underperform komend van neutraal. Er is tijd nodig om de balans van verzekeraar Aegon op orde te krijgen, stelt de analist. Daardoor zal de ruimte voor de betaling van dividend de komende anderhalf jaar beperkt blijven. De analisten zetten het koersdoel op €2,15 tegen eerder €2,80.

Ook ING ging achteruit (-0,8%), ASR raakte 1,4% kwijt.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor nog 3,4%. Beleggers verwachten een aandelenemissie.

Telecombedrijf KPN ging met 1,4% winst aan kop. Kunstmestproducent IMCD (+1,1%) volgde, betalingsverwerker Adyen en dataverwerker Wolters Kluwer werden 0,7% duurder.

In de Midkap ging Flow Traders met 2,6% winst bovenaan, chemicaliënproducent Corbion werd 2% meer waard.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties stond bij de verliezers bovenin na 4,5% koersdaling. Bouwer BAM raakte 5% in het rood en bodemonderzoeker Fugro dook 3,4%.

Automatiseerder ICT Group (+0,5%) voerde zijn omzet over het eerste halfjaar met 2% op jaarbasis op tot €81,4 miljoen en voerde kostenbesparingen door in de coronacrisis. ICT Group hield €2,1 miljoen winst over, tegen €2,5 miljoen in de eerste helft van 2019. Topman Jos Blejie wijzigde de outlook niet; die ligt in lijn met die van de eerste zes maanden. Volgens Blejie kan de detacheerder wel „snel profiteren” als de zakelijke activiteiten wereldwijd naar hun oude niveau terugkeren. ICT meldde eerder geen dividend uit te keren.

