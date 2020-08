Futures tonen vlakke start beurshandel Damrak

Beleggers verwerken de nieuwe recordstand van de brede S&P 500-index op Wall Street, die daarmee de koersverliezen van de coronacrisis wist weg te werken. Op Beursplein 5 gaf automatiseerder ICT Group een kijkje in de boeken.

ICT Group wist de omzet in het eerste halfjaar op te voeren, ondanks de gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal. De automatiseerder heeft maatregelen genomen om de kosten te beheersen en volgens topman Jos Blejie kan het bedrijf "snel profiteren" als de zakelijke activiteiten wereldwijd weer naar hun normale niveau terugkeren. De resultaten in de tweede helft van 2020 zullen echter nog in de lijn liggen van die in de eerste zes maanden.

Ook Galapagos staat in de schijnwerpers. Het middel filgotinib van de biotechnoloog is nog niet klaar voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse waakhond FDA aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Galapagos spreekt in een reactie van een tegenvaller. Bij goedkeuring van het medicijn zou het bedrijf een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Aegon krijgt

Het aandeel Aegon zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van BOFA Global Research hebben hun aanbeveling voor de verzekeraar teruggeschroefd.

Vastgoedbedrijf Bever Holding heeft in 2019 een negatief resultaat na belastingen behaald van 2 miljoen euro tegen een plus van 5,1 miljoen euro in 2018. De jaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een externe accountant, want Bever is nog steeds op zoek naar een accountant. Het bedrijf verwacht niet dat er voor het boekjaar 2020 een accountant zal worden aangesteld.

In Frankfurt staat RWE in de belangstelling. Het Duitse energiebedrijf gaat zijn aandelenkapitaal met 10 procent vergroten. De aandelen worden uitgegeven aan institutionele beleggers via een versnelde procedure. De beurswaarde van RWE is momenteel 21,1 miljard euro waardoor de uitgifte ruim 2 miljard euro kan opbrengen.

De Europese beurzen sloten dinsdag met verlies. De AEX-index verloor 0,6 procent tot 559,44 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 802,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,8 procent. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 27.778,07 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent.

De euro was 1,1944 dollar waard tegen 1,1926 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 42,58 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 45,09 dollar per vat.