Galapagos geeft vieze smaak aan lunch op Damrak

De AEX-index noteerde, na de terugval een dag eerder , rond 12 uur 0,3% verlies bij 557,7 punten. De AMX koerste 0,2% lager naar 801 punten na bij de start nog onder de grens van 800 punten te zijn gezakt.

De Britse FTSE-index verloor 0,4%, de Duitse DAX raakte 0,2% kwijt en de Franse CAC 40 zakte 0,3%.

President Trump meldde dinsdagavond dat hij afgelopen weekend de handelsgesprekken met Peking had opgeschort. „Ik wil nu niet met China praten”, zei hij over de onderhandelingen die maanden voortslepen. Trump verweet China de Amerikaanse en wereldeconomie bewust te hebben geschaad door het coronavirus te verspreiden.

Het coronavirus verspreidt zich wereldwijd verder: het Johns Hopkins Institute turfde 22 miljoen besmettingen, en 779.557 gemelde doden, met een zwaartepunt in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse Democraten nomineerden Joe Biden officieel als hun presidentskandidaat. In Washington zijn volgens Amerikaanse media geen signalen van enige voortgang in gesprekken over een nieuw nationaal steunpakket voor de grootste economie.

Een vat Brent-olie zakte 0,8% in prijs in aanloop naar de vergadering vandaag van oliekartel OPEC en partners als Rusland. Vorige maand besloot het kartel per maand 7,7 miljoen vaten per dag minder te produceren, tegen daarvoor nog 9,7 miljoen vaten per dag. Vanmiddag komt een update van de Amerikaanse olievoorraden naar buiten.

Volgens Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro, is het vooral wachten totdat alle marktpartijen weer terug zijn van vakantie. „De handelsvolumes op de Europese beurzen zijn nog steeds erg laag. Daarnaast kijken beleggers uit naar de komende cijfers van de inkoopmanagers in de grote regio’s die meer duidelijkheid kunnen geven over de vraag hoe het economisch herstel verloopt.”

Hij gaat er van uit dat de notulen van de Federal Reserve (Fed) die vanavond verschijnen, weinig impact zullen hebben op het beursklimaat. „Er komen naar verwachting geen bijzondere dingen naar buiten over de laatste vergadering. De Fed wacht vooral op de uitwerking van het monetaire coronabeleid.”

’Slecht nieuws’ Galapagos

Maar hét grote nieuws kwam van AEX-fonds Galapagos. Het aandeel duikelde aanvankelijk tot 32%, nadat er een halfuur geen koers kon worden gevormd. Daarna werd de dreun iets teruggedrongen naar een aderlating van 26,6%. Beleggers reageerden geschrokken op het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het reumamedicijn filgotinib toch nog niet op zijn markt toestaat. De FDA eist meer data en uitte zorgen over de risico’s afgezet tegen de medische voordelen van de 200 mg-dosis. Galapagos heeft recht op $100 miljoen bij toestemming van de FDA. Van Holst geeft aan dat het nieuws als een donderslag bij heldere hemel kwam. „Na de aanhoudende goed nieuws-show bij Galapagos benadrukt deze schok de risico’s om te beleggen in biotechfondsen.”

Bekijk ook: Tegenvaller voor Galapagos met antireumamiddel

Deze uitkomst was „niet verwacht”, aldus ook zakenbank KBC, verwijzend naar eerdere toestemming van de Europese toezichthouder EMA. Het zal zijn advies voor Galapagos aanpassen. De zakenbank verlaagde de slaagkans van het medicijn. Dat kan volgens KBC de waarde van het aandeel met €14 doen verminderen.

Degroof Petercam had een koopavies, maar zet dit net als het koersdoel under review vanwege de ’onverwachte uitkomst’. De FDA-melding betekent volgens de analist uitstel tot mogelijk eind 2021. De verwachte ’cash burn’ bij Galapagos is ondertussen verhoogd, van €400 tot €430 miljoen, naar €490 tot €520 miljoen. Volgens zakenbank Jefferies, dat een koopadvies hanteert, kan het vertrouwen van de Amerikaanse partner Gilead in de samenwerking met het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf een klap krijgen.

Analisten van Stifel zien de toestemming opschuiven tot zelfs de eerste helft van 2022. Het ziet, door de afwijzing vraagtekens over de mogelijke inzet van filgotinib voor andere toepassingen.

Aegon kwam ook flink onder druk met een koersdaling van 3,8%. De verzekeraar reageerde op de adviesverlaging van Bank of America, naar underperform komend van neutraal. Er is tijd nodig om de balans van verzekeraar Aegon op orde te krijgen, stelt de analist. Daardoor zal de ruimte voor de betaling van dividend de komende anderhalf jaar beperkt blijven. De analisten zetten het koersdoel op €2,15 tegen eerder €2,80. Andere financiële waarden vielen ook terug. ABN ging 1% achteruit, ASR raakte 1,5% kwijt.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor nog 4,2%. Beleggers houden nog steeds rekening met een omvangrijke aandelenemissie door het vastgoedfonds.

Telecombedrijf KPN ging met 1,6% winst aan kop. Kunstmestproducent IMCD kreeg er 1,2% bij. Betalingsverwerker Adyen dat morgen de boeken open doet, werd 0,9% duurder.

In de Midkap prijkte Flow Traders met 2,6% winst bovenaan, chemicaliënproducent Corbion werd 2% meer waard.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties stond bij de verliezers bovenin na 4,5% koersdaling. Bouwer BAM raakte 5% in het rood en bodemonderzoeker Fugro dook 3,4%.

Automatiseerder ICT Group (+0,5%) voerde zijn omzet over het eerste halfjaar met 2% op jaarbasis op tot €81,4 miljoen en voerde kostenbesparingen door in de coronacrisis. ICT Group hield €2,1 miljoen winst over, tegen €2,5 miljoen in de eerste helft van 2019. Topman Jos Blejie wijzigde de outlook niet; die ligt in lijn met die van de eerste zes maanden. Volgens Blejie kan de detacheerder wel „snel profiteren” als de zakelijke activiteiten wereldwijd naar hun oude niveau terugkeren. ICT meldde eerder geen dividend uit te keren.

