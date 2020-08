Galapagos hard onderuit op rood Damrak

De AEX-index noteerde, na 0,6% verlies dinsdag, bij opening 0,2% verlies bij 558,1 punten. De AMX koerste 0,1% lager bij 799,9 punten.

Op Wall Street brak de S&P 500-index dinsdag zijn record bij 0,2% winst en 3389,78 punten, net als de Nasdaq na 0,7% opmars tot 11.210,84 punten. De S&P 500 verloor 34% in de crash van 19 februari tot 23 maart dit jaar. Dat is nu de snelste bear market ooit: volgens S&P Dow Jones Indices duurt zo’n berenmarkt gemiddeld 19,6 maanden om uit te bodemen. De Dow Jones-index sloot met 0,2% verlies.

De eerste termijncontracten voor de beurzen in New York die om 15.30 uur openen noteren lichte winst. President Trump meldde dinsdagavond dat hij afgelopen weekend de handelsgesprekken met Peking had opgeschort. „Ik wil nu niet met China wil praten”, zei hij over de onderhandelingen die maanden voortslepen. Hij verweet China de Amerikaanse en wereldeconomie bewust te hebben geschaad door het coronavirus te verspreiden.

De Democraten nomineerden Joe Biden officieel als hun presidentskandidaat. In Washington zijn volgens Amerikaanse media geen signalen van enige voortgang in gesprekken over een nieuw steunpakket voor de grootste economie.

In Azië koersten beurzen gemengd. De Japanse Nikkei sloot 0,3% in de plus. De Japanse export bleek in juli met 19,2% gedaald. Dat was minder dan verwacht. De beurshandel in Hongkong werd opgeschort vanwege de schade van orkaan Higos.

Het coronavirus verspreidt zich verder: het Johns Hopkins Institute turfde 22 miljoen besmettingen, en 779.557 gemelde doden.

De euro steeg een fractie tot $1,19374. De dollar bereikte gisteren een tweejaars dieptepunt. Een vat Brent-olie zakte 0,8% in prijs in aanloop naar de vergadering vandaag van oliekartel OPEC en partners als Rusland. Vorige maand besloot het kartel per maand 7,7 miljoen vaten per dag minder te produceren, tegen daarvoor nog 9,7 miljoen vaten per dag. Volgens Reuters leven de leden en partners de afspraken voor de wereldoliemarkt voor 97% na.

Goud werd 0,5% goedkoper. Cryptomunt bitcoin zakte tot onder $12.000.

’Slecht nieuws’ Galapagos

Bij de hoofdfondsen noteerde Aegon 2,5% verlies. De verzekeraar reageerde op de adviesverlaging van Bank of America, naar underperform komend van neutraal. Er is tijd nodig om de balans van verzekeraar Aegon op orde te krijgen, stelt de analist. Daardoor zal de ruimte voor de betaling van dividend de komende anderhalf jaar beperkt blijven. De analisten zetten het koersdoel op €2,15 tegen eerder €2,80.

ING ging 1% acheruit, ASR raakte 0,9% kwijt.

In de AEX stond Unibail-Rodamco-Westfield met 1,8% verlies weer onderaan. Beleggers verwachten een aandelenemissie.

Het aandeel Galapagos reageerde volgens futures negatief (-19% dinsdagavond nabeurs op Wall Street) op het bericht dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het reumamedicijn filgotinib toch nog niet op zijn markt toestaat. Er kwam bij opening beurzen ruim een kwartier geen koers tot stand. Galapagos-partner Gilead verloor dinsdag nabeurs bijna 3,5% op Wall Street.

Er is meer onderzoek nodig voor toelating, stelt de FDA. ’Heel teleurstellend en onverwacht nieuws. Dit is een flinke tegenslag’, zo reageerde bestuursvoorzitter Onno vande Stolpe. Galapagos herzag ook zijn verwachting voor de operationale cash: die komt dit jaar uit op tussen €490 miljoen tot €520 miljoen.

Betalingsverwerker Adyen won bovenaan op 1,1% koerswinst de koppositie, voor KPN (+0,9%).

In de Midkap ging Flow Traders met 1% winst bovenaan, Eurocommercial Properties voerde de lijst met verliezers aan na 1,9% koersdaling.

Automatiseerder ICT Group voerde zijn omzet over het eerste halfjaar met 2% op jaarbasis op tot €81,4 miljoen en voerde kostenbesparingen door in de coronacrisis. ICT Group hield €2,1 miljoen winst over, tegen €2,5 miljoen in de eerste helft van 2019. VTopman Jos Blejie wijzigde de outlook niet; die liggen in lijn met die van de eerste zes maanden. Volgens Blejie kan de detacheerder wel „snel profiteren” als de zakelijke activiteiten wereldwijd naar hun oude niveau terugkeren. ICT meldde eerder geen dividend uit te keren.

Vastgoedbedrijf Bever Holding heeft in 2019 een negatief resultaat na belastingen behaald van 2 miljoen euro tegen een plus van 5,1 miljoen euro in 2018. De jaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een externe accountant, want Bever is nog steeds op zoek naar een accountant. Het bedrijf verwacht niet dat er voor het boekjaar 2020 een accountant zal worden aangesteld.

In Frankfurt staat RWE in de belangstelling. Het Duitse energiebedrijf gaat zijn aandelenkapitaal met 10 procent vergroten. De aandelen worden uitgegeven aan institutionele beleggers via een versnelde procedure. De beurswaarde van RWE is momenteel 21,1 miljard euro waardoor de uitgifte ruim 2 miljard euro kan opbrengen.

