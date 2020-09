Recordimport aan avocado’s en bananen

De aanvoer van goederen over zee in koel- en vriescontainers lag 2,8% hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. De totale overzeese aanvoer van goederen in containers naar ons land daalde juist met 1,6% volgens het CBS.

De topman van de Rotterdamse haven, Allard Castelein meldde in augustus nog dat de overslag in de haven van Rotterdam in de eerste helft van het jaar ten opzichte van vorig jaar met 9,1% was gedaald. Dat kwam vooral door de krimp in de overslag van kolen, erts, staal en gewone containers.

De aanvoer van gekoelde en bevroren lading bedraagt 17% van alle containers. De overzeese aanvoer van fruit en vis in koelcontainers stijgt al jaren. De aanvoer van groente in koelcontainers daalde met 24%. Ook vlees en vleeswaren daalden met 10%.

Vijf miljard bananen

De aanvoer van bananen nam in het eerste halfjaar van 2020 flink toe tot 999.000 ton in totaal. Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 200 gram per banaan (of avocado) komt dit neer op 5 miljard bananen. In de eerste twee kwartalen van 2020 is de aanvoer van avocado’s met ruim een derde gestegen tot 225 duizend ton, ofwel een dikke 1,1 miljard avocado’s.

Hiermee neemt deze trendy fruitsoort, na bananen en druiven de derde plaats in. In 2019 stonden avocado’s nog op plek vijf, na appels en sinaasappels.

De meeste koelcontainers met fruit komen uit Latijns-Amerika.