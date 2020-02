Vijf vragen over populariteit van eigen bedrijf

Het is heel eenvoudig om thuis een eigen webwinkel te beginnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Veel ondernemingen schreeuwen om personeel, maar steeds meer mensen beginnen een eigen bedrijf. In 2019 zijn ruim 207.000 bedrijven opgericht, waarvan 159.000 eenmanszaken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven in ons land.