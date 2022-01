Laatste dag voor indienen eindafrekening loonsteun, anders terugbetaling

De overheid zette na de invoering van de eerste lockdown wegens het coronavirus het eerste loket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op. Werkgevers kregen loonkosten vergoed als ze veel inkomsten misliepen door de pandemie, maar dit was een voorschot op basis van het geschatte omzetverlies. Nu moeten ze een definitieve berekening aanvragen van de steun waarop ze recht hadden voor de periode van maart tot en met mei 2020.

Het UWV, dat de uitkering van de steun regelt, wil dat ondernemers bij hun aanvraag onder andere aangeven wat het exacte omzetverlies was. Ook wil de instantie van sommige ondernemers een accountantsverklaring hebben. Als werkgevers de definitieve berekening helemaal niet aanvragen, wordt de steun voor de betreffende periode teruggezet naar nul en moeten ze het voorschot terugbetalen.

In de periode van maart tot en met mei vorig jaar ontvingen in totaal 139.500 werkgevers ondersteuning in de loonkosten via de NOW. Zij kregen in totaal ruim €7,9 miljard aan voorschotten. Het UWV kon nog niet zeggen hoeveel aanvragen al binnen waren van de 9500 werkgevers die de eerste deadline, op 31 oktober, hadden gemist. Hoeveel van hen alsnog een aanvraag deden wordt waarschijnlijk in de loop van volgende week bekend.

Het UWV blijft dit weekend bereikbaar voor ondernemers met vragen. In de aanloop naar de deadline was het volgens een woordvoerder drukker dan normaal met telefoontjes over de NOW-berekening. Daarbij speelde ook mee dat de uitvoeringsinstantie herinneringsbrieven had gestuurd en zelf werkgevers opbelde.