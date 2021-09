Beursagenda: ’Fed zet voorzichtig rem op monetaire steun’

Premium Financieel

Column: stagflatie-doemdenkers

Een journalist belde me omdat Nouriel Roubini, ook wel bekend als Dr. Doom, geschreven had dat we afstevenen op een periode van stagflatie. Ik heb blijkbaar iets te vaak geroepen dat ik me zorgen maak. Inflatie, ja wellicht. Maar stagflatie? Hou toch op. Dan moet er wel veel fout gaan.