Flinke orders voor vliegtuigmaker Airbus

De Emirates-deal is goed voor een bedrag van 16 miljard dollar op basis van de cataloguswaarde van de vliegtuigen. De toestellen moeten vanaf mei 2023 worden uitgeleverd. De prijs van de Airbus A320neo is ruim 110 miljoen dollar per stuk. De A321 staat voor bijna 130 miljoen dollar te boek. Doorgaans weten maatschappijen bij grote orders de nodige kortingen te bedingen.

Etihad Airways zal op zijn beurt minder 787 Dreamliners van het Amerikaanse Boeing kopen dan eerder geraamd. De luchtvaartonderneming beteugelde zijn groeiverwachtingen om daarmee verliezen goed te maken. Etihad wil tegen 2023 nu 51 toestellen van het type 787 in gebruik hebben. Dat zijn er twintig minder dan oorspronkelijk gepland.

Het is niet de eerste keer dat Etihad een order wijzigt. Eerder werd bij Boeing de bestelling van 25 toestellen van het type 777 teruggebracht tot negentien. Ook ging een streep door de levering van 42 Airbus A350-vliegtuigen. Etihad, dat de laatste jaren gebukt gaat onder grote verliezen, zegt zich vooral te willen richten op het bedienen van zijn thuisgebied. Het ziet daarom minder heil in het najagen van passagiersvolumes.