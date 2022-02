Hunter Douglas met groen licht ’omstreden’ overname in handen van 3G

Oprichtersfamilie Sonnenberg, dat al ruim 90% van de aandelen bezit, ging akkoord met de door haarzelf onderhandelde deal van $6,3 miljard.

Op een surrealistische aandeelhoudersvergadering in Willemstad, Curaçao waar slechts drie aanwezigen waren, bleef een bijna anderhalf uur durend vragensalvo van directeur Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters grotendeels onbeantwoord. De familie Sonnenberg was in geen velden of wegen te bekennen, de in allerijl digitaal aangehaakte driekoppige raad van commissarissen moest het antwoord op veel vragen van de VEB volgens Evers schuldig blijven. De VEB vindt dat de rechten van minderheidsaandeelhouders met voeten getreden zijn, en houdt de raad van commissarissen daarvoor verantwoordelijk. Het heeft beurswaakhond AFM om een onderzoek gevraagd.

Juiste prijs

Omdat Hunter Douglas statutair is gevestigd op Curaçao, vond de bijzondere aandeelhoudersvergadering op de grootste van de Antillen plaats. Naast Everts waren een secretaris en een gelegenheidsvoorzitter van een trustkantoor aanwezig. Commissarissen belden in via een videoverbinding. Er was geen digitale toegang tot de aandeelhoudersvergadering.

Acht maanden geleden geleden wilde miljardair Ralph Sonnenberg zijn bedrijf voor €82 per aandeel van de beurs halen. Destijds vonden de commissarissen dat de juiste prijs, en veel particuliere beleggers en kleine aandeelhouders verkochten hun stukken voor die prijs aan de familie. Amper twee jaar later is €175 per aandeel ineens de juiste prijs. Wie destijds al verkocht, liep dus €93 per aandeel mis.