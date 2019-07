Moeder Google hard omhoog op beurs New York

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers reageerden op cijfers over de Amerikaanse economische groei, die harder groeide dan verwacht werd. Daarnaast schoot Google-moeder Alphabet vanwege goed ontvangen kwartaalcijfers flink omhoog. Ook techbedrijven als Twitter, Intel en Amazon zijn met cijfers gekomen.