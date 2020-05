Volkswagen moet eigenaren sjoemeldiesels schadeloos stellen

De rechters deden uitspraak in de zaak van de koper van een tweedehands Volkswagen Sharan. Die kocht die auto in 2014 voor net geen 31.500 euro en wilde het volledige aankoopbedrag terug. Volkswagen meende echter dat de auto steeds gewoon had gefunctioneerd en wilde helemaal niets betalen. Uiteindelijk kreeg de VW-bezitter 25.600 euro terug. Daarbovenop komt ook nog rente.

De uitspraak heeft gevolgen voor nog eens 60.000 zaken die autobezitters tegen Volkswagen hebben aangespannen en die nog lopen. Een aantal van die zaken komt ook nog bij het Bundesgerichtshof terecht. In juli behandelen de rechters daar nog drie zaken.