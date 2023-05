DNB: winst voor beleggende huishoudens ondanks bankenonrust

Volgens DNB steeg de gezamenlijke waarde van beleggingen van huishoudens met €7,8 miljard ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat komt neer op een plus van ruim 5%. DNB stelt dat het voor het eerst sinds eind 2021 is dat de waarde van beleggingen van huishoudens in een kwartaal met ruim €7 miljard steeg.

Onrust

In de afgelopen periode was er onrust op de financiële markten door het omvallen van regionale banken in de Verenigde Staten en de crisis rond Credit Suisse. Maar dat schrok huishoudens niet af, want netto werd voor een bedrag van €73 miljoen aan aandelen en obligaties van banken aangekocht in de eerste drie maanden, aldus DNB.

Circa 1,9 miljoen van de in totaal 8,1 miljoen huishoudens in Nederland belegt. Het geld dat in beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en obligaties gezamenlijk zit, was aan het einde van maart in totaal €160,9 miljard. Het grootste deel daarvan zit in beleggingsfondsen.

Forse verliezen

In 2022 leden huishoudens juist nog forse verliezen met beleggingen vanwege de recessiezorgen door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie. Vorig jaar werden verliezen op beleggingen van in totaal €29,6 miljard geleden, vooral op aandelen.

Bij de bedrijven op de beurs in Amsterdam beleggen huishoudens het meest in Shell. Maar ook ASML, ING en Unilever zijn populaire investeringen voor particuliere beleggers op het Damrak.