Column: klimaatbeleid, de pandemie en oorlog

Premium Columns

Het mes kan in geldverslindende hobbyprojecten die in het regeerakkoord zijn beland

Maart kende volgens het CBS de hoogste prijsstijging in bijna een halve eeuw: 9,7 procent. Dat is geen verrassing voor de consument die dit al merkt bij het doen van boodschappen of aan de pomp. Zo ligt de literprijs voor benzine 21 cent hoger dan voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Zonder...