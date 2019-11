Dow klimt naar record boven 28.000 punten

Het teruggekeerde optimisme over een spoedige handelsdeal tussen Amerika en China en meevallende detailhandelsverkopen in de VS brachten de Dow Jones-index met een plus van 0,8% naar een nieuwe top van 28.005 punten. De S&P 500 en de Nasdaq scherpten de records met winsten van 0,8% en 0,7% eveneens aan naar 3120 punten en 8541 punten.

Applied Materials zat fors in de lift en kreeg er 9% bij. De toeleverancier aan de chipsector kwam met positieve verwachtingen voor het lopende kwartaal naar buiten. Nvidia koerste 2,7% lager. De resultaten van de producent van chips en grafische kaarten vielen niet in de smaak bij beleggers. RH schoot 7,7% omhoog. Berkshire Hathaway, de investeringsfirma van Warren Buffett, liet weten inmiddels voor 1,2 miljoen aandelen van de maker van meubilair in handen te hebben.