Uit de cijfers van Air France KLM blijkt dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt bij de Franse divisie in het afgelopen jaar. Air France blameerde zich opnieuw met een brutobedrijfswinst van €280 miljoen, ten opzichte van de €853 miljoen van KLM. Dat boekte weliswaar een lager resultaat, maar de marge van 7,7% is nog acceptabel in vergelijking tot concurrenten als Lufthansa en IAG.