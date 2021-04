Klant met luchtje mag gewoon weer rekening openen bij ABN

Witwasproblemen? „We lossen het wel op in de Business as Usual”, klonk het altijd bij ABN Amro. Een schikking van liefst 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie voor jarenlange tekortkomingen om fraude te voorkomen doet dergelijke galgenhumor bij de staatsbank nu verstommen. Oud-ceo Gerrit Zalm plus twee, en mogelijk meer oud-directeuren moeten zelfs vrezen voor strafvervolging.