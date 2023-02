Goede zaken bij showrooms en garages in autobranche

Door fabriekssluitingen en tekorten aan chips en materialen heeft de auto- en motorbranche een harde klap gekregen tijdens de coronacrisis. De omzetten stijgen nu weer heel hard. De toename van de omzet is vooral veroorzaakt door prijsstijgingen en verkoop van elektrische auto’s.

De handel in en reparatie van personenauto’s zag afgelopen jaar de inkomsten het meest aandikken, met 20,8% ten opzichte van 2021. Ten opzichte van 2019 was die stijging zelfs 36,7%. Bij de handel in auto-onderdelen groeide de omzet het minst, maar in 2022 nog altijd 9,6% ten opzichte van het jaar ervoor.

Openbaar vervoer

Verkopers van motorfietsen verdienden afgelopen jaar 11,3% meer dan in 2021. Dat is ook een correctie ten opzichte van de omzetexplosie een jaar eerder. In 2021 lag de omzet in de handel van motorfietsen maar liefst 38,4% hoger dan in 2020. Omdat het openbaar vervoer beperkt was tijdens corona, besloten veel bezitters van een motorrijbewijs weer op de motorfiets te stappen om file te mijden of hun oude hobby weer op te pakken.

Dat de auto- en motorsector goed uit de coronacrisis komt, blijkt ook uit het ondernemersvertrouwen. Die heeft in het eerste kwartaal van 2023 een sprong naar 11,6 punten, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Vacatures

De sector kampt wel met een fors personeelsgebrek. 35,7% van de ondernemers in de auto- en motorbranche geeft in het eerste kwartaal van dit jaar aan een te kort aan arbeidskrachten te hebben. Dat lag in het vierde kwartaal van 2022 op 34,9%.

Het aantal vacatures in de sector is echter wel iets afgenomen. Dat weren er in de laatste drie maanden van afgelopen jaar 8200. In het tweede en derde kwartaal van 2022 stonden er respectievelijk 9800 en 8500 vacatures open.