Huawei streeft Samsung nog even niet voorbij

Aanvankelijk was het plan om in het vierde kwartaal Samsung voorbij te streven. „maar we geloven nu dat dit proces langer zou kunnen duren”, zei Yang. Momenteel zou Huawei tussen de 500.000 en 600.000 per dag produceren.

Een reden voor het missen van het doel gaf Yang niet, maar dat de maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn sporen achterlaten is duidelijk. Trump plaatste Huawei op een zwarte lijst op beschuldiging van het meewerken aan spionage door de Chinese overheid, waardoor het bepaalde Amerikaanse technologie niet meer geleverd krijgt. Dat betreft onder andere bepaalde apps van Google voor het Android-besturingssysteem.

Apple

In Nederland is de verkoop van Huawei mobiele telefoons met tientallen procenten ingezakt, melden grote telefoonverkopers. Apple, dat iPhones laat maken in China, meldde maandag dat de capaciteit die zijn Taiwanese productiepartner Foxconn het land buiten China heeft staan, voldoende is om de Amerikaanse markt mee te bedienen. Het bedrijf is daardoor minder kwetsbaar voor sancties die Amerika en China over en weer kunnen nemen als het handelsconflict.