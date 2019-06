'Kleine openingswinsten op Wall Street'

Het sentiment kreeg woensdag mede steun door hoopgevende geluiden dat de Verenigde Staten en Mexico deze week mogelijk alsnog een handelsdeal sluiten. President Donald Trump voerde daarnaast de druk op China verder op door te dreigen met verdere tariefsverhogingen op nog eens 300 miljard dollar aan goederen uit China. Peking kondigde vrijwel tegelijkertijd aan de handelsstrijd tot het einde toe vol te zullen houden.

De ECB hield zoals verwacht de rente onveranderd en zei dat de rente zeker nog tot en met de eerste helft van volgend jaar op het huidige, zeer lage niveau blijft. Eerder werd nog gemeld dat de rente zeker tot en met eind dit jaar niet zou worden verhoogd. ECB-president Mario Draghi geeft een toelichting op het rentebesluit.

Tesla

Fiat Chrysler staat in de belangstelling. Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, heeft zijn voorstel voor een fusie met Renault ingetrokken, nadat het bestuur van het Franse autobedrijf de beslissing over de deal wilde uitstellen.

Tesla lijkt een hogere opening te krijgen, na berichten van ingewijden dat de fabrikant van elektrische auto's in het tweede kwartaal een recordverkoop in Noord-Amerika zal behalen. Verder maakte Ford Motor bekend een buitengewone last te nemen van 650 miljoen dollar voor de sluiting van een benzinemotorenfabriek in Wales.

Bedrijfsresultaten

Wat betreft bedrijfsresultaten openden onder meer juweliersketen Signet, levensmiddelenproducent J.M. Smucker en leverancier van netwerkapparatuur en software Ciena de boeken. Nabeurs publiceert de maker van vleesvervangers Beyond Meat zijn cijfers. Beyond Meat ging in april naar de beurs.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,8 procent hoger op 25.539,57 punten. De S&P 500 steeg eveneens 0,8 procent, naar 2826,15 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq er 0,6 procent bij kreeg op 7575,48 punten.